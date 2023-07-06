Bitlis'te bulunan ve Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri olan Yeni Yıldırımspor'un açtığı ücretsiz futbol okuluna 320 öğrenci başvuru yaptı. 1926 yılında kurulan ve bu yıl ilk defa açtığı ücretsiz futbol okuluyla yoğun ilgi gören Yeni Yıldırımspor Kulübü, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle 8'e çıkan antrenör sayısıyla eğitim veriyor. 8 Ağustos Şehir Stadı'nda haftanın 5 günü futbolla ilgili gerek uygulamalı gerekse kurs şeklinde eğitimler alan 320 öğrenci, öğrenerek futbol oynamanın keyfini yaşıyor. Yeni Yıldırımspor Kulüp Başkanı Yıldırım Aslan, Türkiye'nin ve Bitlis'in en eski kulüplerinden biri olmanın gururu ile bu yıl bir futbol okulu açtıklarını ifade etti. Ücretsiz futbol okulunda ilk olarak 60 öğrenci ve 2 antrenörle başladıklarını belirten Aslan, halktan da talep gelince her geçen gün bu sayının arttığını söyledi. Yıldırım Aslan, 'Hemen hemen Bitlis'in her mahallesinden çocuklarımız futbol okulumuza geliyor. Bu da oldukça memnuniyet verici. Burada amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmektir. Böylelikle kötü alışkanlıklardan da uzak tutmaktır' dedi. 'Kulübümüz 1926 yılında kurulmuştur' diyen Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Yaklaşık 100 yıllık bir ömrü var. Tabii çok köklü bir kulüp olduğu için halkımıza bir yaz futbol okulu açalım dedik. 60-70 kişi ile başladığımız bu ekipte sayı 320'lere ulaştı. Böyle olunca hoca sayımızı arttırmak zorunda kaldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü daha önce 2 antrenör desteğinde bulunmuştu. Sayımız artınca 6 antrenör de biz bularak bu sayıyı 8'e çıkardık. Sunulan imkanlar istikametinde haftanın 5 günü sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında çocuklarımıza ve gençlerimize kurs veriyoruz. Bu yıl ilk olduğu için tabii ki eksikliklerimiz de var. Bu eksikliklerin giderilmesi için de devletimizden gerekli yardımların yapılmasını istiyoruz.'

- Bitlis'te açılan ücretsiz futbol okuluna rekor başvuru

BİTLİS - Bitlis'te bulunan ve Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri olan Yeni Yıldırım spor'un açtığı ücretsiz futbol okuluna 320 öğrenci başvuru yaptı.

1926 yılında kurulan ve bu yıl ilk defa açtığı ücretsiz futbol okuluyla yoğun ilgi gören Yeni Yıldırım spor Kulübü, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle 8'e çıkan antrenör sayısıyla eğitim veriyor. 8 Ağustos Şehir Stadı'nda haftanın 5 günü futbolla ilgili gerek uygulamalı gerekse kurs şeklinde eğitimler alan 320 öğrenci, öğrenerek futbol oynamanın keyfini yaşıyor. Yeni Yıldırım spor Kulüp Başkanı Yıldırım Aslan, Türkiye'nin ve Bitlis'in en eski kulüplerinden biri olmanın gururu ile bu yıl bir futbol okulu açtıklarını ifade etti. Ücretsiz futbol okulunda ilk olarak 60 öğrenci ve 2 antrenörle başladıklarını belirten Aslan, halktan da talep gelince her geçen gün bu sayının arttığını söyledi. Yıldırım Aslan, "Hemen hemen Bitlis'in her mahallesinden çocuklarımız futbol okulumuza geliyor. Bu da oldukça memnuniyet verici. Burada amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmektir. Böylelikle kötü alışkanlıklardan da uzak tutmaktır" dedi.

"Kulübümüz 1926 yılında kurulmuştur" diyen Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 100 yıllık bir ömrü var. Tabii çok köklü bir kulüp olduğu için halkımıza bir yaz futbol okulu açalım dedik. 60-70 kişi ile başladığımız bu ekipte sayı 320'lere ulaştı. Böyle olunca hoca sayımızı arttırmak zorunda kaldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü daha önce 2 antrenör desteğinde bulunmuştu. Sayımız artınca 6 antrenör de biz bularak bu sayıyı 8'e çıkardık. Sunulan imkanlar istikametinde haftanın 5 günü sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında çocuklarımıza ve gençlerimize kurs veriyoruz. Bu yıl ilk olduğu için tabii ki eksikliklerimiz de var. Bu eksikliklerin giderilmesi için de devletimizden gerekli yardımların yapılmasını istiyoruz."