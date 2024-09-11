Bitlis Özgüzelderespor, Hakkari Zapspor'u mağlup ederek 2. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Bitlis Özgüzelderespor, Hakkari Zapspor'u 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. Maçta galibiyet sevincini taraftar ve yöneticilerle paylaşan futbolcular, rakip takım oyuncularını da tebrik etti.
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Hakkari Zapspor'u 2-0 yenen Bitlis Özgüzelderespor, 2. tura yükseldi.
Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Bitlis Özgüzelderespor, adını 2. tura yazdırdı.
Galibiyet sevincini taraftar ve yöneticilerle paylaşan futbolcular, rakip takım oyuncularını da "mücadelelerinden dolayı" tebrik etti.