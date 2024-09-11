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Bitlis Özgüzelderespor, Hakkari Zapspor'u mağlup ederek 2. tura yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Bitlis Özgüzelderespor, Hakkari Zapspor'u 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. Maçta galibiyet sevincini taraftar ve yöneticilerle paylaşan futbolcular, rakip takım oyuncularını da tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Hakkari Zapspor'u 2-0 yenen Bitlis Özgüzelderespor, 2. tura yükseldi.

Bitlis 8 Ağustos Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Bitlis Özgüzelderespor, adını 2. tura yazdırdı.

Galibiyet sevincini taraftar ve yöneticilerle paylaşan futbolcular, rakip takım oyuncularını da "mücadelelerinden dolayı" tebrik etti.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Hakkari Güncel bitlis Spor

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