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Bitlis Özgülderespor, Yeşil Vartospor'u 2-0 Mağlup Etti

Bitlis Özgülderespor, Yeşil Vartospor'u 2-0 Mağlup Etti
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Bölgesel Amatör Lig'de Bitlis Özgülderespor, evinde oynadığı maçta Yeşil Vartospor'u 2-0 yenerek galip geldi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Mesut Yarar ve Ozan Aslan'ın golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Bitlis Özgülderespor, evinde karşılaştığı Yeşil Vartospor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 4. hafta mücadelesinde Bitlis Özgüzelderespor, Yeşil Vartospor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, Bitlis temsilcisi ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. 64. dakikada Mesut Yarar'ın attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 80. dakikada Ozan Aslan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Maç sonunda sahadan 2-0 galip ayrılan Bitlis Özgüzelderespor, galibiyet pozu vererek sosyal medya hesaplarından sevincini taraftarıyla paylaştı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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