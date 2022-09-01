Bitlis haberi | Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

- Tatvan'da onlarca çocuk güreşle tanıştı

BİTLİS - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' projesi çerçevesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde onlarca çocuk güreş sporuyla tanıştı.

Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ebeveynlerde sporu alışkanlık haline getirmek ve ilçede yetenekli sporcuları keşfederek milli sporculuk seviyesine getirmek için eğitimlerine devam ediyor. Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde Tatvan Spor Salonu'nda 5-18 yaş arası çocuklar yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Spor okullarına katılım sağlayan çocuklar keşfedilerek güreş sporuna yönlendiriliyor. Güreş Antrenörü Onur Öztemiz'in gözetiminde güreş sporuyla tanışan çocuklar, antrenmanlara katılarak milli sporcu olmak için yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

Amaçlarının yetenekli çocukları keşfedip milli takıma, olimpiyatlara ve dünya şampiyonluklarına göndermek olduğunu dile getiren Güreş Antrenörü Onur Öztemiz, "Burada yetiştirdiğimiz gençlerle en yetenekli sporcuları oralara gönderip geri kalan sporcularımızı da antrenör, beden eğitimi öğretmeni gibi branşlara yönlendiriyoruz. Bakanlığımızın açmış olduğu Yaz Spor Okulu ile dışarıda olan 10-11 yaş aralığındaki yeteneklerini keşfettiğimiz sporcuları bünyemize alıp kış boyunca eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaz Spor Okulu'nda 100 öğrenciye ulaştık. Bu öğrencilerden en az 60 sporcu müsabakaya katılacak seviyeye geldi. Çocukların özgüvenleri ve fiziki yapıları geliştiği için kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Herkes çocuğunu spora yönlendirsin. Sadece güreş için değil, tüm spor dalları için çocukların yönlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sportif ve fiziksel anlamda gelişme sağladığını dile getiren milli sporcu Doğan Taş da, "Dışarıda birçok insan görüyorum ve boş boş gezenler oluyor. Güreş sporu bana büyük bir katkı sağladı. Sportif ve fiziksel anlamda bayağı bir gelişmem oldu. Amacım, ileride dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara gitmek istiyorum. Günümüzdeki Rıza Kayaalp ve Taha Akgül gibi sporcular ile çalışmak istiyorum. Bireysel sporlarda en iyi gelebileceğim yer olan güreşi seçtim. İleride olimpiyat şampiyonluğuna katılmak istiyorum. Derece yaparsam eğer aileme de katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.