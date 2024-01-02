Bitexen Giresunspor 'Yüreğini Koy' Bağış Etkinliği Düzenliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresun spor, "Yüreğini Koy" adlı bağış etkinliği gerçekleştirecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, etkinliğin yarın saat 20.00'de Giresun spor'a destek sağlamak amacıyla Giresun spor YouTube kanalı üzerinden düzenleneceği belirtildi.

Kampanyanın spor yorumcusu Haldun Domaç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletvekillerimiz, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski kulüp başkanlarımız, Giresunlu iş insanlarımız ve 'çotanak' arma sevdalılarının katılımıyla düzenlenecek Yüreğini Koy yardım kampanyası için yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm Giresunspor sevdalılarını 3 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Giresunspor YouTube kanalına davet ediyoruz. Haydi Giresun, Giresunspor'umuz için sen de 'Yüreğini Koy', kulübümüzün zor günleri geride bırakması için 'çotanak' armanın yanında ol."