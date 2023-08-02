Bitexen Giresunspor, yeni sezonda birlik ve beraberlik içinde mücadele edecek

Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yeşil-beyazlı takımın yeni sezonda birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek başarıya ulaşacaklarını belirtti. Kulübün geleceği için çalışmalarını sürdüren Giresunspor, şehre yakışır bir mücadele vermek için çaba gösterecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yeşil-beyazlı takımın birlik ve beraberlik içinde topyekun mücadele vereceği yeni sezonda inancın ve birlikteliğin getirdiği başarıya hep birlikte şahit olacaklarını belirtti.

Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulübün geleceği için belirledikleri program dahilinde ilerleyişlerini sürdürdüklerini aktardı.

Bitexen Giresunspor'un güçlü, sağlam temellere dayalı bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni genç yetenekler kazandırmak için hareket ettiklerinin altını çizen Ekiz, tüm bu adımları atarken hem sportif hem de mali anlamda kulübü geleceğe taşımak adına da belli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Giresunspor'un yeni sezonda şehre yakışır bir mücadele vermesi için büyük çaba gösterdiklerine işaret eden Ekiz, şu görüşlere yer verdi:

"Giresunspor olarak, devre arasına kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplamamız ve şehir olarak savaş vermemiz gerekiyor. Bu savaşa herkesin ortak olmasını diliyoruz. İnanıyorum ki taraftarlarımız da bizleri bu yolda yalnız bırakmayarak destek olacak. Giresunspor'umuzun birlik ve beraberlik içinde topyekun bir mücadele vereceği bu sezonda inancın ve birlikteliğin getirdiği başarıya hep birlikte şahit olacağız."

Ekiz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile iki etaptan oluşan kamp dönemi geçirdiklerini, takımın yarın tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceğini kaydetti.