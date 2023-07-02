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Bitexen Giresunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Bitexen Giresunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı. Takım, ilk etap kamp çalışmalarını Giresun'da sürdürecek ve ikinci etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşunun ardından kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

17 Temmuz'a kadar ilk etap kamp çalışmalarını Giresun'da sürdürecek yeşil-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 20-31 Temmuz tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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