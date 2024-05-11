Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. İkinci toplantı ise 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
İkinci ve son toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.