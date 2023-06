Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor'u 1-0 Yendi

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Popov, Glumac (Dk. 73 Yunus Emre Mertoğlu), Epureanu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 83 Mert Yılmaz), Sackey, Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Onur Ayık), Lenjani (Dk. 83 Batuhan Arıcı), Umut Nayir, Kayode

Bitexen Giresunspor : Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano (Dk. 66 Mejia), Görkem Sağlam, Savicevic (Dk. 85 Talha Ulvan), Doğan Can Davas (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Sainz (Dk. 87 Mert Han Kurt), Bajic

Gol: Dk. 45 Bajic (Bitexen Giresunspor )

Sarı kartlar: Dk. 6 Oğuz Gürbulak, Dk. 10 Sackey, Dk. 58 Glumac, Dk. 77 Serkan Göksu, Dk. 87 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 42 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor )

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Giresunspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi ligde kalma iddiasını son haftaya taşıdı.

61. dakikada ceza yayından Bajic'in uzak direğe plase vuruşunda kaleci topa hakim oldu.

69. dakikada sağdan topla hareketlenen Murat Cem Akpınar'ın pasınca ceza yayı üzerinde hafif sol tarafta topla buluşan Sainz'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.