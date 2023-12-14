Bitexen Giresunspor Takım Kaptanı Erol Can Akdağ Ameliyat Edildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un takım kaptanı Erol Can Akdağ, yaşadığı sakatlık nedeniyle İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un takım kaptanı Erol Can Akdağ, ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıkla ilgili dün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Erol Can Akdağ'a "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.