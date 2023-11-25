Bitexen Giresunspor, Kocaelispor'a mağlup oldu

Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'a 4-1 yenildi. Teknik direktör Mehmet Birinci, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın eksikliklerini ve gelecek maçlara odaklanacaklarını belirtti. Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise galibiyetten memnun olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 4-1 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanan rakip takımı tebrik etti.

Giresunspor'un kadrosunun yeteri kadar iyi olmadığını belirten Birinci, "Gücümüz bu kadar, yedek kulübesinde oturan arkadaşlarımızın herhalde yaş ortalaması 17, antrenmanda bile korkarak antrenman yapıyoruz bir tanesi bile sakatlanmasın diye. Çünkü gücümüz yok, kadromuz eksik, transfer tahtamız kapalı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Birinci, "Önümüzde iki tane zirveye oynayan takımla maçımız var, zor geçecek. Kimse endişelenmesin, bu takım, bu çocuklar bu ligde kalmak için her şeylerini veriyorlar, inşallah bu ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise ilk devre istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, Giresunspor'un direnç gösterdiğini aktardı.

İkinci devrede güzel goller bulduklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Ofansif anlamda organize ataklar yaptık, maçın genelinde 4 pozisyon bulup bir çok da pozisyon ürettik. Sonuç itibariyle kazanmamız gerekiyordu, özellikle gündüz oynanan maçlarda alttaki rakiplerimizin puan kayıplarından sonra bugünkü maç bizim için olmazsa olmaz bir karşılaşmaydı. Eğer ligde ikincilik için bir avantaj elde etmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyordu, sonuç itibariyle kazandık, mutluyuz."