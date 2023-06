Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 önde tamamladı

Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Sönmez Bitexen Giresunspor : Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam, Doğan Can Davas, Borja Sainz, Savicevic, Bajic Fraport TAV Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando, Nakajima, Ghacha, Larsson, Wright Gol: Dk. 17 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor ) Sarı kartlar: Dk. 12 Campuzano (Bitexen Giresunspor ), Dk. 35 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor ) Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 16. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi. 17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0. 33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.