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Bitexen Giresunspor, devre arası kampını Antalya'da yapacak

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek. Takım, 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak kamp çalışmalarına başlayacak ve Bodrumspor maçının ardından Giresun'a dönecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, takımın ligin 18. haftasında 13 Ocak 2024 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor müsabakasının ardından Giresun'a döneceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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