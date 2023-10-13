Bitexen Giresunspor'da sakatlık sorunu

Bitexen Giresunspor'un futbolcuları Erol Can Akdağ, Talha Ülvan ve Ertuğrul Şenlikoğlu sakatlandı. Tedavilerine başlandı ve antrenmanlara katılmaları planlanıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sakatlanan Erol Can Akdağ, Talha Ülvan ve Ertuğrul Şenlikoğlu'nun tedavilerine başlandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasında futbolculardan Erol Can Akdağ'ın sağ dizinde, Taha Ülvan'ın ise sol arka adalesinde ödem oluştuğu bildirildi.

Ertuğrul Şenlikoğlu'nda ise kasık fıtığı başlangıcı tespit edildiği belirtilirken, Vukan Savicevic'in ise gribal enfeksiyona bağlı sağlık sorunlarının devam ettiği kaydedildi.

Bu 4 oyuncunun 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren antrenmanlara katılmasının planlandığı ifade edildi.