Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 10 Eylül'e ertelendi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, 10 Eylül'e ertelendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 559 üyeden 4'ünün katıldığı genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, 10 Eylül'e ertelenen genel kurulun, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor