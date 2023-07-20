Bitexen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri ile yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen, aynı zamanda takım kaptanlarından Onurcan Piri ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Piri'ye Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, oyuncuya bundan sonraki futbol hayatında başarı dilendi.