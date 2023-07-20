Üye Girişi
Haberler

Bitexen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri ile yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen, aynı zamanda takım kaptanlarından Onurcan Piri ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Piri'ye Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, oyuncuya bundan sonraki futbol hayatında başarı dilendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen, aynı zamanda takım kaptanlarından Onurcan Piri ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Piri'ye Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, oyuncuya bundan sonraki futbol hayatında başarı dilendi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Trendyol Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title