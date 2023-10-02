Bitexen Giresunspor'da Faruk Can Genç'in özrü kabul edildi

Bitexen Giresunspor'un futbolcusu Faruk Can Genç, sportmenlik dışı hareketi nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. Ancak oyuncu, takımla çalışmalara başlamak için özür diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sportmenlik dışı hareketi nedeniyle maç kadrosuna alınmayan Faruk Can Genç'in özür dileyerek takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın Altay maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Genç'in durumuyla ilgili soru üzerine, oyuncunun geçen hafta gerçekleştirilen antrenmanda sergilediği sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle kadroya alınmadığını açıkladığı anımsatıldı.

Faruk Can Genç'in teknik direktör Kaplan, sportif direktör Tolga Seyhan ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdiği belirtilen açıklamada, oyuncunun Adanaspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenmana katıldığı kaydedildi.