Bitexen Giresunspor, Brandley Mack-Olien Kuwas'ı yeniden kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brandley Mack-Olien Kuwas'ı yeniden kadrosuna kattığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Brandley Mack-Olien Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeniden kadromuza kattık. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Giresunspor forması giyen Kuwas, sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüpten ayrılmıştı.