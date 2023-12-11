Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Brandley Kuwas ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kuwas'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Kuwas ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Brandley Kuwas ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Yeşil beyazlı takımın kadrosuna 2022-2023 sezonunda dahil olan Brandley Kuwas, bu sezon görev aldığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydetti.