Bitexen Giresunspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, yanlış tercihler sonucunda kazanılan penaltıyla 1-0 mağlup olduklarını söyledi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı isteyen bir takım olarak sahaya çıktıklarını ifade etti.

Oyuncularının iyi mücadele etmeye çalıştığını belirten Güller, "Ellerinden geldiği kadar da bunu başardılar. Rakibimizin eksik ve fazla yönleriyle ilgili bazı önlemler almıştık, onları saha içerisinde bence yeterince iyi uygulamaya çalıştılar fakat kendi hatamızdan, hücuma çıkacağımız bir pozisyonda, yanlış tercihler sonucunda kazanılan penaltıyla 1-0 mağlup olduk." dedi.

Güller, gol atmak için yakaladıkları pozisyonlar olduğuna da işaret ederek, "Ama bugün için başarılı olamadık. Genç arkadaşlarımız bu ligin zorluğunu biliyor ve kendilerini ona göre hazırlamaya çalışıyor, aşama kaydediyorlar. İnşallah daha iyi olacaklar." diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Bitexen Giresunspor'un son haftalarda çok koşan ve rakibe fazla fırsat vermemeye çalışan bir takım olduğunu söyledi.

Bunun farkında olduklarını dile getiren Tam, şu değerlendirmede bulundu:

"Gol yemeden götürüp kazanmayı becerip, daha net yakaladığımız bir iki fırsat da vardı, onları değerlendirebilseydik maç bizim adımıza daha rahat, daha önce bitebilirdi. Burada almış olduğumuz 3 puan, iki hafta üst üste kazanmış olmak, gol yemeden kazanmış olmak açıkçası bizi çok mutlu etti."