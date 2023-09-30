Bitexen Giresunspor-Altay Maçı Golsüz Sonuçlandı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bitexen Giresunspor ile Altay arasında oynanan maç golsüz berabere bitti. Maçta kırmızı kart gören oyuncu Altay'dan Yusuf Tekin oldu.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Kadir Akıllı
Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Talha Ülvan, Kadir Seven, Furkan Kütük, Şahin Dik, Anıl Yiğit Çınar, Erol Can Akdağ, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 73 Metin Caner Akbayrak), Savicevic, Çekdar Orhan (Dk. 56 Mert Han Kurt), Kuwas
Altay : Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Dk. 90+2 Murat Uluç), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 87 Arda Gezer), Ali Kızılkuyu (Dk. 59 Enes Yetkin), Onur Efe (Dk. 59 Yusuf Tekin ), Tolga Ünlü, Paixao
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Yusuf Tekin (Altay)
Sarı kart: Dk. 62 Furkan Kütük (Bitexen Giresunspor)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bitexen Giresunspor-Altay maçı golsüz sona erdi.