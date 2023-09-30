Haberler

Bitexen Giresunspor-Altay Maçı Golsüz Sonuçlandı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bitexen Giresunspor ile Altay arasında oynanan maç golsüz berabere bitti. Maçta kırmızı kart gören oyuncu Altay'dan Yusuf Tekin oldu.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Kadir Akıllı

Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Talha Ülvan, Kadir Seven, Furkan Kütük, Şahin Dik, Anıl Yiğit Çınar, Erol Can Akdağ, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 73 Metin Caner Akbayrak), Savicevic, Çekdar Orhan (Dk. 56 Mert Han Kurt), Kuwas

Altay : Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Dk. 90+2 Murat Uluç), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 87 Arda Gezer), Ali Kızılkuyu (Dk. 59 Enes Yetkin), Onur Efe (Dk. 59 Yusuf Tekin ), Tolga Ünlü, Paixao

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Yusuf Tekin (Altay)

Sarı kart: Dk. 62 Furkan Kütük (Bitexen Giresunspor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bitexen Giresunspor-Altay maçı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Yusuf Tekin Giresunspor Trendyol Altay Futbol Spor Haberler

title