Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK'yi konuk edecek
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. Mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi konuk edecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA / Spor