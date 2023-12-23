Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.