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Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak

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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bazı oyuncular forma giyemeyecek. Antalyaspor, son 7 maçını kaybetmeyerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Erdal Rakip, Güray Vural ile Britt Assombalonga bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

Ligde son 7 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini Adana deplasmanında sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA / Spor

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