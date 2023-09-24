Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Antalyaspor, daha önce oynadığı maçlarda beraberlik ve mağlubiyetler almıştı.
Bitexen Antalyaspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetine 6. haftada konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek ulaştı.
Sezona 11 Ağustos'ta Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci haftada TÜMOSAN Konyaspor, üçüncü haftada EMS Yapı Sivasspor, dördüncü haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşinci haftada Fenerbahçe'ye dış sahada 3-2 yenilen Akdeniz ekibi, altıncı haftada dünkü iç saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Antalyaspor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.