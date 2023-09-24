Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Antalyaspor, daha önce oynadığı maçlarda beraberlik ve mağlubiyetler almıştı.