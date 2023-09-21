Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.