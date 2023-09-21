Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor