Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular taktiksel çalışmalar yaptı.