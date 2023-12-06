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Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kepezspor ile dün oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer oyuncular sahada çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, sağanak altındaki idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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