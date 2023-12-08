Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını taktiksel çalışma gerçekleştirerek tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.