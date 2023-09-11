Bitexen Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun oğlu trafik kazasında yaralandı

Bitexen Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria, Antalya'daki trafik kazasında yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Kazada Naldo'nun kayınpederi ve kayınvalidesi de yaralandı.