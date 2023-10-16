Bitexen Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun oğlu Davi vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Naldo'nun oğlu Davi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu Davi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin geçen ay geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pareira'nın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Naldo'nun acısını paylaşıyor, minik Davi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Antalyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp, Davi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobilin kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışması sonucunda ağır yaralanan Davi, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.