Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.