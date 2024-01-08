Üye Girişi
Haberler

Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Abone Ol

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor mücadelesi öncesi son çalışmasını, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antalyaspor kafilesi, tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Sergen Yalçın Antalyaspor Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title