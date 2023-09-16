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Bitexen Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'i transfer etti ve iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı

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İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna katan Bitexen Antalyaspor, iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı. Jehezkel ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Ataberk Dadakdeniz ve Bünyamin Balcı'nın sözleşmelerini uzattı.

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna katan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, iç transferde 4 futbolcusunun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hapoel Beer Sheva kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki Jehezkel ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyaspor ailesinin parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Jehezkel, "Birlikte büyük şeyler başaracağımıza eminim. Her şey Antalyaspor için." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulüp, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 2025 yılına, defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sözleşmesini 2026 senesine, defans oyuncusu Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzattı.

Kaynak: AA / Spor

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