Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Safuri, Buksa
RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Pelkas, Aleksic, Dennis, Figueiredo
Gol: Dk. 16 Saric (Bitexen Antalyaspor )
Sarı kart: Dk. 25 Pelkas, Dk. 32 Opoku (RAMS Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Antalyasporlu futbolcuların pas hatasının ardından önünde bulduğu topla ilerleyerek ceza sahasına giren Duarte'nin yerden sert vuruşunda kaleci Leite, topu kornere çeldi.
16. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin köşe vuruşundan ortasına hareketlenen Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0
27. dakikada Safuri'nin ortasına yükselen Buska'nın penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasına hareketlenen Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.