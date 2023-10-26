Haberler ›› Spor ›› Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takımın yeni başkanı Sinan Boztepe, antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.