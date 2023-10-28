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Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, son çalışmayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve taktiksel çalışma yaptı. Maç saatini beklemeye başlayan Antalyaspor, karşılaşmayı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynayacak.