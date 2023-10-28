Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazır
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, son çalışmayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve taktiksel çalışma yaptı. Maç saatini beklemeye başlayan Antalyaspor, karşılaşmayı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynayacak.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Başakşehir karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor kafilesi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.