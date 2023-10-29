Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. Karşılaşmada Bitexen Antalyaspor'un golünü Saric attı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 62 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric (Dk. 90 Kaluzinski), Jehezkel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 62 Larsson), Safuri (Dk. 69 Van de Streek), Buksa
RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Aleksic (Dk. 77 Serdar Gürler), Dennis (Dk. 66 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Piatek)
Gol: Dk. 16 Saric (Bitexen Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 62 Veysel Sarı, Dk. 72 Van de Streek, Dk. 90+6 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 25 Pelkas, Dk. 32 Opoku, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 83 Ousseynou Ba, Dk. 87 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
59. dakikada Jehezkel'in pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Safuri'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.