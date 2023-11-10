Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yendi. Maçta Bitexen Antalyaspor'un gollerini Larsson, Jehezkel, Buksa ve Assombalonga attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy

Mke Ankaragücü : Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Atakan Çankaya), Radokovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk. 73 Renaldo), Pedrinho (Dk. 35 Morutan), Chatzigiovannis (Dk. 46 Macheda), Sowe

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 87 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Saric (Dk. 87 Ege Bilsel), Erdal Rakip, Larsson, Safuri (Dk. 71 Ufuk Akyol), Jehezkel (dk. 46 Van de Streek), Buksa (Dk. 71 Assombalonga)

Goller: Dk. 8 Larsson, Dk. 29 Jehezkel, Dk. 70 Buksa, Dk. 86 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedrinho, Dk. 33 Radakovic, Dk. 61 Sowe ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yendi.

58. dakikada Mujakic'in hatasını değerlendiren ve rakibinden topu kazanan Van de Streek, soldan ceza sahasına girerek kaleci Gikiewicz'le karşı karşıya kaldı. Van de Streek'in vuruşunda Gikiewicz topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

64. dakikada Morutan'ın ceza yayının sağından çektiği şutta top üstten auta gitti.

66. dakikada Morutan'ın ortasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Macheda'nın şutunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

70. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 3'e yükseltti. Sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale sahasının önündeki Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

83. dakikada Sowe'un ceza yayının içinden çektiği şutu kaleci Leite, sağına uzanarak kurtardı.

86. dakikada Antalyaspor 4. golü buldu. Mujakic'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Assombalonga, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4.

90+2. dakikada Van de Streek'in pasında top Hanousek'e çarptı. Ters ayakta yakalanan kaleci Gikiewicz, son anda direk dibinden topu kornere çeldi.

Antalyaspor, karşılaşmayı 4-0 kazandı.