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Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın da devam edecek.