Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın da devam edecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Spor