Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.
İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.