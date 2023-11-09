Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazır
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, son çalışmayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya gidecek.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya gidecek.
Kaynak: AA / Spor