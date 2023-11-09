Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Bitexen Antalyaspor, son iki maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 11 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 13 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Akdeniz ekibi 15 puanla 8. sırada yer alıyor.

Son iki maçını RAMS Başakşehir ve Beşiktaş karşısında kazanan kırmızı-beyazlılar, Ankara deplasmanından da üç puanla dönüp, ligdeki çıkışına devam etmek istiyor.

Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Güray Vural ile Gerrit Holtmann dışında eksik bulunmuyor.