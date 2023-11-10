Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy

Mke Ankaragücü : Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radokovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Pedrinho (Dk. 35 Morutan), Chatzigiovannis, Sowe

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Saric, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Jehezkel, Buksa

Goller: Dk. 8 Larsson, Dk. 29 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedrinho, Dk. 33 Radakovic ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

8. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Buksa'nın pasıyla ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Larsson, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

15. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Veysel Sarı'nın penaltı noktasının önünde yaptığı kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

28. dakikada Larsson'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Safuri'nin şutunda kaleci Gikiewicz, topu soluna yatarak kurtardı.

29. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdal Rakip'in kendi yarı sahasından gönderdiği ara pasa hareketlenen Jehezkel, rakiplerinin kendisine yetişmesine rağmen ceza sahasına girdi. Kaleci Gikiewicz'in öne çıkmasını da değerlendiren Jehezkel, penaltı noktasının gerisinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

32. dakikada sağdan ceza sahasına giren Safuri'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Radokovic'in hatalı pası sonrası kontra atağa çıkan konuk ekipte Safuri, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Safuri'nin şutunda kaleci Gikiewicz topu ayaklarıyla kurtararak kornere gönderdi.

45. dakikada Safuri'nin ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Gikiewicz'in kurtardığı top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

JÖAK, dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi açtı

Karşılaşma öncesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) tarafından Eryaman Stadı'nda dev bir Türk bayrağı ile Atatürk portresi açıldı.

Maraton Tribününün çatısından iple sarkan JÖAK personelleri bayrak ve portreyi açarak Atatürk'ü andı.