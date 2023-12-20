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Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan

Bitexen Antalyaspor : Ataberk Dadakdeniz, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Assombalonga

Kasımpaşa : Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ounes, Nuno da Costa

Sarı kartlar: Dk. 25 Assombalonga, Dk. 45 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 28 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Jehezkel'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

16. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Assombalonga'nın kale önünden bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Güray Vural Antalyaspor Kasımpaşa Futbol Spor Güncel Haberler

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