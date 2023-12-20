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Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

20 Aralık 2023 20:53 Güncelleme: 20:54 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi.