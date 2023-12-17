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Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

17 Aralık 2023 22:20 Güncelleme: 22:22 Abone Ol

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile başladı ve dayanıklılık ve taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.