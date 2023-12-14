Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, ısınma, koordinasyon, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Antrenman, pas, istasyon, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.