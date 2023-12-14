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Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

14 Aralık 2023 21:53 Güncelleme: 21:55 Abone Ol

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular, ısınma, koordinasyon, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.