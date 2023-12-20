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Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa Maçı 0-0 Sonuçlandı

20 Aralık 2023 22:03 Güncelleme: 22:04 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona erdi. Maçta her iki takım da gol bulamadı.