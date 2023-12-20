Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa Maçı 0-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona erdi. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan
Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Ege Bilsel), Veysel Sarı (Dk. 59 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 69 Bünyamin Balcı), Safuri (Dk. 79 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 69 Larsson), Assombalonga
Kasımpaşa : Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 72 Ngoy), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ounes, Nuno da Costa (Dk. 90+2 Gomis)
Sarı kartlar: Dk. 25 Assombalonga, Dk. 45 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor), Dk. 28 Sadık Çiftpınar, Dk. 58 Mamadou Fall (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona erdi.
51. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortası sonrası arka direkte topla buluşan Mamadou Fall'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
55. dakikada Hajradinovic'in ortasına hareketlenen Omeruo'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Ataberk Dadakdeniz parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Van de Streek'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ege Bilsel'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.