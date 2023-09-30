Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, çalışmalarının meyvelerini aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhao, "Bugün bizim adımıza zor bir maç olacağını bilerek hazırlandık. İyi ve mücadeleci bir ekibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bu senaryoyla maça iyi başlamamız gerekiyordu. Oyunun kontrolü bizdeyken tehlikeli geçişlerinin olduğunu bildiğimiz rakibimizden gol yedik. Maç içinde taktik disiplinden kopmadık. İlk yarının son düdüğüne kadar oyunda kaldık. Devre arasında maçın değerlendirmesini yaptık. Çalışmalarımızı hatırlattık ve ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. İki gole ihtiyacımız vardı, bunu da gerçekleştirdik. Bu galibiyetle ilgili olarak kimsenin kafasında soru işareti olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz mücadele ettik. İlk günden beri bu takımın bir sürece ihtiyacı olduğunu, özgüvenle yaptığı çalışmalarının meyvesini alacağını söylüyorduk. Çalıştık, mücadele ettik ve 2 maçtır kazanarak meyvesini alıyoruz." diye konuştu.

Tralhao, gelecek hafta Galatasaray'la oynayacakları karşılaşmaya da değinerek, "Galatasaray maçından önce 48 saat bu galibiyetin tadını çıkaracağız. İyi kötü yanlarını analiz edeceğiz. Galatasaray Avrupa'nın ve ligin kaliteli takımlarından biri. Biz de maçları kaybetmeye çıkmıyoruz. Her maçta en iyi Antalyaspor'u göstermeye çalışıyoruz. Bu maçlar önemlidir. Bizim de işimizin keyifli anlarından biri. Grubumuzu bütün hafta boyunca galibiyet için hazırlayacağız. Galatasaray'a saygımızı kaybetmeden oynayacağız." ifadelerini kullandı.