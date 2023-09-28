Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanlar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor