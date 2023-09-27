Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanlar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde dayanıklılık ve kondisyon arttırıcı çalışmalar yaptı.
Akdeniz ekibi, antrenmanı çift kale maçla sona erdirdi.
Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor