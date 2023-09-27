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Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanlar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.